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Сына Авакова обвиняют в коррупции, в МВД Украины считают дело политическим

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (503)
19:0931.10.2017
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© РИА НовостиАвтомобили полиции на улице Киева. Архивное фотоАвтомобили полиции на улице Киева. Архивное фото
© РИА Новости

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины во вторник провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД. По данным СМИ, сын главы МВД Александр Аваков задержан, ему уже предъявлено подозрение в растрате и завладении госимуществом. Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения.

Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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СМИ сообщили о минировании здания, где проходят обыски у сына Авакова

В МВД Украины в свою очередь заявили, что это дело носит политический характер, а семью Авакова таким образом хотят дискредитировать.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что задержание сына Авакова может быть связано с конфликтом между главой МВД и президентом Украины Петром Порошенко. Еще одна версия – Антикоррупционное бюро действовало с подачи экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Обыски по делу о рюкзаках

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова в рамках уголовного дела о растрате средств при закупке рюкзаков для подразделений МВД в 2015 году.

Позже эту информацию подтвердил изданию сам глава МВД.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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На Украине задержали сына министра внутренних дел Авакова

Антикоррупционное бюро в свою очередь заявило, что проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту возможной растраты 14 миллионов гривен (около 520 тысяч гривен) государственных средств при закупке рюкзаков для МВД.

СМИ сообщили о задержании

Национальное антикоррупционное бюро также сообщило о проведении обысков по месту жительства вероятных фигурантов дела. По данным ведомства, в рамках дела задержан бывший замминистра внутренних дел и еще два человека, их фамилии в ведомстве не называют.

В то же время ряд украинских СМИ сообщили, что среди задержанных сын Авакова Александр.

"Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств во время закупки рюкзаков для Нацгвардии", — сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глава МВД Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аваков опроверг причастность сына к растрате государственных средств

Интернет-издание Insider сообщило, что в Киеве также задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и бизнес-партнера сына Авакова Владимира Литвина.

Задержание сына Авакова подтвердил депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. "Сын Авакова задержан в Киеве, будут избирать меру пресечения", — написал Лещенко в Twitter.

По данным СМИ, в среду должно состояться заседание суда по избранию меры пресечения для сына Авакова.

МВД назвало дело политическим

Пресс-служба МВД оперативно распространила официальное заявление по поводу этого дела. Министерство заявило, что Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МВД Украины считает, что обыски у сына Авакова носят политический характер

"В течение всего времени работы на должности министра внутренних дел Украины в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для… оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства", — говорится в заявлении МВД.

В министерстве настаивают, что все процедуры с закупками рюкзаков для МВД в 2015 году были проведены согласно требованиям закона. При этом МВД утверждает, что следствие по уголовному делу о возможных нарушениях при закупках за два года не установило нарушений.

Саакашвили или Порошенко?

Украинские СМИ уже давно пишут о конфликте между Аваковым и Порошенко. Депутаты Верховной рады ранее неоднократно инициировали отставку министра, однако до голосования по этому вопросу дело не доходило. Аваков является одним из лидеров партии "Народный фронт", которая входит в состав парламентской коалиции, его отстранение может спровоцировать политический кризис в стране.

Сотрудники украинской милиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бывший замминистр МВД Украины и еще двое задержаны по делу о растрате

Последний конфликт между Аваковым и Порошенко, по данным СМИ, произошел из-за акции протеста Саакашвили у Рады. Якобы глава МВД обещал Порошенко не допустить возвращения Саакашвили в страну, однако вместо этого сторонникам экс-президента Грузии удалось разбить палаточный городок у здания парламента в Киеве. Позже Аваков, комментируя эту информацию, заявил, что у него хорошие отношения с президентом.

Украинский политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова считает, что обыски в семье Авакова могут быть следствием его конфликта с Порошенко.

"Я убеждена, что есть политическая составляющая в этом деле, идет большой политический пасьянс. О том, что у президента страны с Аваковым своя длинная игра, не всегда спокойная, всем известно. Сейчас мы наблюдаем очередной пик", — полагает Решмедилова.

Эксперт также не исключает, что это дело может быть связано с намерением снизить накал в украинском обществе. По ее мнению, украинцы очень недовольны отсутствием значимых результатов в работе антикоррупционных органов.

Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Козлов
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МВД Украины считает ситуацию вокург сына Авакова попыткой дискредитации

"Не секрет, что Аваков — очень влиятельная фигура в украинской политике. Возможно, это та крупная рыба, которую все так ждут, в контексте, когда же антикоррупционные органы начнут задерживать крупную рыбу", — добавила она.

По мнению руководителя фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, у сил, которые стоят за Саакашвили, есть рычаги влияния на Национальное антикоррупционное бюро, поэтому действия против сына Авакова могли быть спровоцированы с подачи политика.

"У Порошенко нет влияния на НАБУ. Но влияние на этот орган есть у тех сил, которые стоят за Саакашвили. Так что я думаю, что это попытки разозлить и спровоцировать Авакова на некие действия против Порошенко", — сказал Бондаренко РИА Новости.

Политолог считает, что Аваков пока не будет предпринимать каких-либо действий, направленных на обострение ситуации.

Аваков и Саакашвили давно не скрывают своего недружественного отношения друг к другу. В 2015 году глава МВД и Саакашвили публично повздорили на заседании совета реформ при президенте Украины. При этом Аваков запустил в Саакашвили стакан с водой, но промахнулся.

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