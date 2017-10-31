Трампа вынуждают ужесточать внешнюю политику, заявил европейский эксперт

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Оппоненты президента США Дональда Трампа своими нападками вынуждают его ужесточать внешнеполитический курс, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

"Чем больше нападок на Трампа будет совершено со стороны СМИ, политиков и судей, тем в большей мере жесткую позицию он будет занимать в международной политике", — сказал РИА Новости аналитик, комментируя обвинение, предъявленное бывшему руководителю штаба нынешнего президента США Полу Манафорту.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег.

По мнению Томанна, "попытка оппонентов дискредитировать Трампа и его администрацию направлена на то, чтобы держать главу государства под давлением и пытаться управлять его внешней политикой с тем, чтобы он не следовал курсом, который был им объявлен в ходе избирательной кампании".