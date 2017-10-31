Аваков заявил, что его сын непричастен к коррупции

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр непричастен к растрате государственных средств.

"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", — написал глава МВД на своей странице в Facebook

При этом он подчеркнул, что попытки использовать эту ситуацию для давления на него или для пиара чьих-то политических амбиций не пройдут. "Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!" — написал министр.

Ранее у Александра Авакова прошли обыски, его задержали. По данным СМИ, сына главы МВД подозревают растрате и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Речь может идти о деле, связанном с закупкой рюкзаков для МВД в 2015 году. Вопрос об избрании Авакову меры пресечения должен решиться завтра.