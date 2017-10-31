В СЦКК зафиксировали последствия обстрела домов в селе Пришиб в Донбассе

Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017

Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР сообщили, что в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков получили повреждения два частных жилых дома в селе Пришиб.

"В очередной раз мы стали свидетелями того, что ВСУ (вооруженные силы Украины) не соблюдают мирные соглашения, как мы видим, производятся обстрелы населенных пунктов нашей республики. От этого страдают мирные жители. Представитель СЦКК зафиксировал последствия обстрела", — сообщил Марочко журналистам на месте происшествия.

По его словам, подобные провокации силовики проводят регулярно.

"В данном населенном пункте было отмечено относительное затишье в последнее время, но, как видите, обострение обстановки идет по всей линии соприкосновения, в том числе и в населенных пунктах", — добавил он.