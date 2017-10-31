Избирком Австрии утвердил итоги досрочных парламентских выборов

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Австрии

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Австрии

ВЕНА, 31 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия при МВД Австрии утвердила результаты досрочных парламентских выборов, лидером которых стала Австрийская народная партия во главе с министром иностранных дел Себастьяном Курцем (31,5%). Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

"На пятом заседании, посвященном выборам в национальный совет, федеральная избирательная комиссия определила официальный окончательный результат выборов 15 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Вольфганг Соботка отметил, что удовлетворен ходом голосования и подсчета бюллетеней. На выборах президента Австрии в 2016 году некоторые сотрудники избиркома при подсчете голосов допускали нарушения, которые в итоге привели к отмене результатов второго тура голосования. На этот раз, по мнению министра, все прошло строго в соответствии с законом. "Сотрудники министерства, а также более 60 тысяч оценщиков в местных избирательных органах проделали выдающуюся работу. Это также подтвердили наблюдатели за выборами от ОБСЕ", — сказал он.

Социал-демократическая партия Австрии обходит правонационалистическую Партию свободы, получая 26,9% голосов избирателей. В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно.

Таким образом, лидирующие консерваторы получают 62 мандата в парламенте, социал-демократы — 52 места, правые — 51, "Новая Австрия" займёт 10 мест, "Списка Пильца" — 8 мандатов.

В состав национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо было преодолеть порог в 4%.

Президент республики Александр Ван дер Беллен 20 октября передал Курцу право на формирование нового состава правительства. В настоящее время он проводит встречи и консультации с различными политическими силами, рассчитывая до конца года сформировать кабмин, который может быть как коалиционным, так и правительством меньшинства.