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Историки раскрыли неизвестный факт из биографии Гитлера

18:3231.10.2017
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© РИА Новости / Фонд РИА НовостиПерейти в фотобанкАдольф Гитлер. Архивное фото.Адольф Гитлер. Архивное фото.
© РИА Новости / Фонд РИА Новости
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Адольф Гитлер в 1919 году пытался вступить в одну из правых партий Германии, но его не приняли, рассказал Sputnik историк из Абердинского университета Томас Уэбер.

Колокол Гитлера в Пфальце, Германия
© Фото :  Ronald Becker
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Ученому удалось найти свидетельство того, что в 1919 году 30-летний Гитлер намеревался вступить в крайне правую Немецкую социалистическую партию (DSP), однако ему ответили отказом. В документе, обнаруженном Уэбером, приводятся показания основателя этой партии Ганса Георга Грассингера.

"Осенью 1919 года Гитлер явился в офис издательства и обратился к Грассингеру с просьбой разрешить ему писать в его газету и вступить в партию. В то время у него не было ни гроша, и он вдобавок хотел занять у Грассингера денег. Ему ответили, что ни газета, ни партия в нем не нуждаются", — рассказал Уэбер.

Немецкая социалистическая партия была относительно небольшой крайне правой партией, однако по сравнению с зарождающимся движением нацистов их организация выглядела "громадной", пояснил Уэбер. Тем не менее, уже на следующий год она распалась, а Гитлер, который к тому времени был среди нацистского руководства, несколько раз резко выступал против предложений объединить два идеологически близких движения.

Сама история личности Адольфа Гитлера задокументирована отнюдь не на сто процентов, уверен Уэбер. Так, обнаруженный им в Институте современной истории в Мюнхене документ теоретически был доступен для исследователей с 1961 года, но никого из ученых он ранее не заинтересовал.

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