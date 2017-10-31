Трамп и Дутерте поддерживают теплые отношения, заявили в администрации США

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и его филиппинский коллега Родриго Дутерте поддерживают теплые отношения, сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Думаю, что между ними сложилось теплое взаимопонимание. Он (Трамп) очень ждет первой личной встречи с президентом Дутерте", — сказал представитель администрации. По его словам, на встрече будет обсуждаться сотрудничество двух стран.

Дутерте в прошлом резко критиковал предшественника Трампа Барака Обаму, однажды назвав его "сукиным сыном". Дутерте также заявил, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками".

В начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею, 8 ноября в Китай, 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах. Визиты в Южную Корею и КНР будут иметь статус государственных.