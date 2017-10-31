Трамп не будет посещать демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет посещать демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент не посетит демилитаризованную зону, для этого недостаточно времени", — сказал представитель администрации.

Он напомнил, что этот символический шаг ранее в этом году сделали вице-президент США Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис.

Власти КНДР традиционно крайне негативно воспринимают посещение демилитаризованной зоны лидерами США и их союзников.

Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.