В Казахстане озвучили предварительную стоимость перехода на латиницу

АСТАНА, 31 окт – РИА Новости. Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике, сообщает Sputnik Казахстан.

"В данный момент по линии министерства культуры и спорта на 2018 год сделали заявку на 56 миллионов тенге (около 168 тысяч долларов – ред.). Это деньги на создание специального портала (конвертера кириллицы на латиницу – ред.) и на то, чтобы зарегистрировать авторские права", — заявил Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в Астане.

Чиновник отметил, что до создания республиканской комиссии рано говорить о точной сумме, которая потребуется на внедрение латинской графики.

Глава министерства образования и науки Ерлан Сагадиев, в свою очередь, добавил, что на выпуск новых учебно-методических пособий не понадобится много средств.

"По средствам сейчас еще говорить рано. Во-первых, у нас сначала нужно провести апробацию, подготовить все учебно-методические пособия. Это много средств не займет, после этого утвердить окончательный график перехода", — рассказал Сагадиев.

Он пояснил, что в 2019 году его ведомство начнет готовить учителей и воспитателей для нулевого класса школ, средства на это уже предусмотрены.

"Вопрос только замены алфавита не будет предполагать увеличение этих средств, которые будут потрачены в любом случае", − добавил Сагадиев.

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов ранее заявил, что основные расходы на внедрение латиницы в стране ожидаются только через несколько лет.

Новый алфавит казахского языка на латинской графике был принят указом президента Нурсултана Назарбаев в конце октября. Переход на него должен поэтапно произойти до 2025 года.

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