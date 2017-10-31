СМИ рассказали о ежемесячном пособии Пучдемона на случай отставки

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон может рассчитывать на пособие в 9 тысяч евро в месяц, если признает свою отставку, пишет издание АВС.

Парламент Каталонии на прошлой неделе принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона.

Как пишет издание, согласно законодательству автономного сообщества, экс-председатели женералитета после отставки могут в течение четырех лет рассчитывать на пособие в размере 80% от их зарплаты на посту главы правительства. В 2017 году годовая зарплата Пучдемона составила бы 139,5 тысячи евро – таким образом, в качестве "выходного пособия" он мог бы получать 9,3 тысячи евро в месяц.

Кроме того, удалившемуся на покой лидеру Каталонии положен оплачиваемый за госсчет кабинет, несколько помощников и личный шофер.

Для того чтобы в полной мере воспользоваться льготами, Пучдемон должен официально признать, что не является главой женералитета. При этом он должен обратиться за выплатами к испанским властям, поскольку счета каталонского правительства заморожены. Однако возникает вопрос, согласятся ли в Мадриде оплачивать "выходное пособие" Пучдемону, против которого генпрокуратура подала иск с обвинениями в мятеже и растратах, пишет издание.