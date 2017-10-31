Двоевластие или независимость: что теперь ждет Каталонию

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенной парламентом автономного сообщества. В свою очередь, отстраненный Мадридом экс-глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что прийти к решению с властями страны по вопросу референдума в текущих условиях невозможно. Он также подчеркнул, что назначенные центральным правительством на 21 декабря выборы в Каталонии являются "вызовом", который автономное сообщество "принимает".

Парламент Каталонии на прошлой неделе принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Вызов,который мы принимаем

Находящийся в Брюсселе Пучдемон заявил журналистам, что выборы, назначенные центральным правительством королевства в Каталонии на 21 декабря, являются "вызовом", который автономное сообщество "принимает". Пучдемон добавил, что своим приездом в Бельгию он хочет "показать миру серьезный дефицит демократии, который существует в правительстве Испании".

При этом бывший глава правительства Каталонии опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что якобы прибыл в Брюссель с намерением просить о политическом убежище. Эту же информацию подтвердил в эфире телекомпании VRT его бельгийский адвокат Поль Бекарт. Защитник отметил, что "господин Пучдемон находится в Бельгии, но не для того, чтобы запрашивать убежище", добавив, что "по этому вопросу пока ничего не решено".

Сам же экс-глава женералитета заявил, что приехал в Брюссель, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии". В настоящее время, по его словам, таких гарантий нет.

Как отмечала радиостанция Premiere, в Испании бывший председатель правительства Каталонии может быть обвинен в организации восстания, за что грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии.

Решение возможно

Пучдемон полагает, что прийти к решению с правительством Испании по вопросу референдума в нынешних условиях невозможно. В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что власти Каталонии "не могут принять сценарий, в котором отвергается проект независимости".

"Исполнительная власть женералитета приняла план работы, в котором приоритет был отдан предотвращению насилия и предоставлению безопасности… Если испанское правительство хочет использовать насилие как основу для своих действий, втянуть Каталонию в это будет невозможно", — указал Пучдемон.

При этом в самом отказались комментировать заявления Пучдемона, сославшись на то, что он уже не является главой правительстве Каталонии. "Господин Пучдемон уже не глава правительства Каталонии и правительство Испании не будет ничего говорить о его заявлениях. Мы не будем комментировать ни в этом случае, ни в каком ином", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, представители испанского правительства обратили внимание, что вопрос о предоставлении Пучдемону политического убежища в Бельгии вообще не может обсуждаться, "поскольку все члены ЕС — демократические страны".

Порядок сохраняется

Как заявил РИА Новости представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо, после введения прямого правления в автономном сообществе власти королевства не столкнулись с неподчинением со стороны госслужащих и сотрудников каталонских министерств.

Всего решением испанского правительства были уволены 155 человек — члены женералитета, сотрудники их аппаратов, кроме того, своих должностей лишились все главы представительств Каталонии за рубежом, все представительства, кроме брюссельского, закрыты.

Остальные государственные чиновники остаются на своих должностях. "Мы не столкнулись ни с одним случаем, чтобы госчиновники не выполняли свой долг. Напротив, абсолютно нормальная ситуация, выполнение своих обязанностей в соответствии с законом, конституцией и Статутом Каталонии", — сказал Мильо.

Он заверил, что "автономия и самоуправление Каталонии полностью сохраняются".

Курс на независимость

Результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (СЕО) при каталонском женералитете, свидетельствуют о том, что партии JxSi ("Вместе за "да") и CUP ("Вместе за народное единство"), выступающие за независимость Каталонии, получат абсолютное большинство на предстоящих выборах в новый парламент.

Опрос показывает, что в Каталонии значительно выросло число сторонников независимости региона: за отделение от Испании высказались 48,7% респондентов (только 41,1% в ходе предыдущего опроса).

В ходе исследования, проведенного с 16 по 29 октября, были опрошены 1338 человек. Статистическая погрешность результатов опроса составляет 2,69%.