Глава Минобразования Украины обсудила с экспертами СЕ закон об образовании

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Министр образования Украины Лилия Гриневич во вторник провела встречу с экспертами Венецианской комиссии, в ходе которой стороны обсудили новый украинский закон об образовании, вызвавший критику ряда стран из-за языка обучения нацменьшинств, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты Венецианской комиссии находятся с визитом на Украине с 30 по 31 октября. В ходе визита они проведут ряд встреч с представителями национальных меньшинств и депутатами Верховной рады. Ожидается, что Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по украинскому закону об образовании.

"Представители МОН Украины во главе с министром Лилией Гриневич ответили на вопросы экспертов Венецианской комиссии. Они касались различных подходов к обучению детей из разных меньшинств, сроков и инструментов имплементации языковой статьи закона "Об образовании", — говориться в сообщении.

По данным ведомства, эксперты Венецианской комиссии с "тревогой восприняли предложенный подход, когда для каждого национального меньшинства индивидуально определяются условия имплементации статьи о языке обучения".

"Лилия Гриневич объяснила, что образование в школах каждого из меньшинств имеет свои потребности, чтобы на выходе получить соответствующее качество. В частности, речь шла о том, что польский и болгарский языки принадлежат к славянской группы, поэтому здесь нужен один подход, а венгерский и румынский — это языки другой группы, и подход должен быть уже другим", — сообщает Минобразования.

Ранее президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.