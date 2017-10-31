Трамп раскритиковал Клинтон и ее приближенных

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал в Twitter своего оппонента на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, главу ее штаба Джона Подесту и его брата, лоббиста-демократа Тони Подесту, который накануне ушел в отставку из основанной им лоббистской фирмы.

По заявлению Трампа, уход обоих братьев помог бы "осушить болото" — этот лозунг Трамп использует, чтобы обозначить свою неприязнь к лоббистам в Вашингтоне и их близким отношениям с властной элитой.

The biggest story yesterday, the one that has the Dems in a dither, is Podesta running from his firm. What he know about Crooked Dems is…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2017 г.

"Самая большая история вчера, от которой демократы трепещут: Подеста убежал из собственной фирмы. То, что мы знаем о жуликоватой Хиллари, просто потрясающе. (Уход) его (Тони Подеста — ред.) и его брата помог бы осушить болото, это было бы выполнением еще одного обещания в ходе предвыборной кампании. А фейковые новости слабы!" — написал Трамп, который часто враждует с мейнстримовыми СМИ и называет их "фейковыми новостями".

В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств, полученных от лоббистской деятельности в интересах Украины. Также в понедельник стало известно, что Тони Подеста покинул лоббистскую фирму, основателем которой он является. Как и Манафорт, Подеста занимался лоббистской деятельностью в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича, компания Podesta Group получила в 2011–2012 годах более 900 тысяч долларов за эту работу.