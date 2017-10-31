АЕБ обеспокоена влиянием санкций США на компании ЕС, работающие в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новые санкции США против России, вероятно, негативно скажутся на европейских компаниях, работающих в энергетическом и транспортном секторах российской экономики, сказал РИА Новости председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штерцель.
Он отметил, что АЕБ продолжит защищать интересы европейских компаний и готовится проинформировать их о рисках в связи с санкциями.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".