АЕБ обеспокоена влиянием санкций США на компании ЕС, работающие в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новые санкции США против России, вероятно, негативно скажутся на европейских компаниях, работающих в энергетическом и транспортном секторах российской экономики, сказал РИА Новости председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штерцель.

"Мы должны дождаться прояснения, чтобы понимать, в какой степени бизнес ЕС в России будет затронут. АЕБ стремиться к свободной торговле и мирному сотрудничеству между странами и мы считаем, что эти санкции несомненно затронут предприятия ЕС в целом и те предприятия, которые работают в России, особенно в энергетическом и транспортном секторах", — сказал Штерцель.

Он отметил, что АЕБ продолжит защищать интересы европейских компаний и готовится проинформировать их о рисках в связи с санкциями.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".