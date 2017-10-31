Турецкий политик прокомментировал помилование лидеров "Меджлиса*" в России

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Помилование лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова является серьезным жестом доброй воли РФ по отношению к Турции, за которым может последовать прорыв в российско-турецких отношениях в экономическом и культурном плане, заявил РИА Новости глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель во вторник.

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым. Ранее официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу заявил, что Анкара придает важность "защите прав и интересов крымско-татарского народа" и выражает надежду на пересмотр приговора, вынесенного лидерам "меджлиса"*.

"Освобождение Умерова и Чийгоза показывает нынешний стратегический этап отношений между Турцией и Россией. Россия сделала большой жест в сторону Турции. Этот шаг был необходим обеим сторонам. Мы считаем, что Турция правильно отреагирует на эту ситуацию. Скоро следует ожидать прорыва в двусторонних отношениях от Турции в экономическом и культурном плане", — сказал Сель

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация