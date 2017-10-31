Спикер Рады надеется, что в закон об образовании останется без изменений

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Дискуссия вокруг украинского закона об образовании носит политический характер, документ должен остаться в редакции, одобренной парламентом, считает спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.
"Для Украины крайне важно, не умаляя возможности изучения национальными меньшинствами своих языков, обеспечить, как это и указано в украинской конституции, изучение государственного языка всеми гражданами Украины. Я убежден, что эта дискуссия, которая поднялась вокруг закона" Об образовании ", вокруг седьмой статьи, имеет больше политические, чем правовые основания", — сказал Парубий во время встречи с делегацией Венецианской комиссии Совета Европы во главе с Томасом Маркертом в Киеве.
"Закон об образовании, в частности статья 7, я убежден, должен остаться в том же виде, в котором будет найден компромисс в Верховной раде ", — цитирует спикера Рады агентство "Укринформ".
В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение по данному документу Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.