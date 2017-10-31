Спикер Рады надеется, что в закон об образовании останется без изменений

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Дискуссия вокруг украинского закона об образовании носит политический характер, документ должен остаться в редакции, одобренной парламентом, считает спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Для обсуждения принятого на Украине закона об образовании, вызвавшего резкую критику Румынии и Венгрии, в Киев прибыли с визитом эксперты Венецианской комиссии. Ожидается, что Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по этому закону.

"Для Украины крайне важно, не умаляя возможности изучения национальными меньшинствами своих языков, обеспечить, как это и указано в украинской конституции, изучение государственного языка всеми гражданами Украины. Я убежден, что эта дискуссия, которая поднялась вокруг закона" Об образовании ", вокруг седьмой статьи, имеет больше политические, чем правовые основания", — сказал Парубий во время встречи с делегацией Венецианской комиссии Совета Европы во главе с Томасом Маркертом в Киеве.

Он выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в частности статья о языке нацменьшинств, останется в первоначальной редакции.

"Закон об образовании, в частности статья 7, я убежден, должен остаться в том же виде, в котором будет найден компромисс в Верховной раде ", — цитирует спикера Рады агентство "Укринформ".

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение по данному документу Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.