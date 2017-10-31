В Литве приостановили установку табличек около советских памятников

ВИЛЬНЮС, 31 окт — РИА Новости. Мэр Биржяйского района Литвы Валдемарас Валкюнас сообщил РИА Новости о приостановке инициативы об установке возле памятников советским воинам табличек с указанием, что надписи на них якобы не соответствуют "исторической правде".
"Я приостановил инициативу установки табличек у советских памятников в нашем районе. В ближайшее время на заседании районного самоуправления будет решаться вопрос, как исправить ошибку инициатора идеи", — сказал Валкюнас.
При этом Валкюнас прокомментировал положительную оценку инициативы вице-мэра со стороны ряда других литовских самоуправлений. "Другие самоуправления могут делать, что хотят, это уже их проблемы. Наш район должен жить спокойно", — подчеркнул он.
Староста муниципального образования Нямунеле-Радивлишкес Гедрюс Кубилюс ранее заявлял, что причиной установки возле памятников советским воинам идеологических табличек является использование запрещенных в республике советских символов — пятиконечной звезды, серпа и молота.
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