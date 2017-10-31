Независимость Каталонии можно отстаивать в рамках закона, заявили в Мадриде

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (333)

БАРСЕЛОНА, 31 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Сторонники независимости Каталонии имеют полное право отстаивать свою точку зрения, но должны делать это в рамках закона, заявил журналистам представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.

"Всегда надо уважать идеи всех, все идеи законны, когда их защищают демократическим путем, уважая закон. Закон – основное правило игры в демократии. Никто не выше закона. Если свои идеи сторонники независимости защищают демократическим путем, это абсолютно законно", — сказал Мильо.

По его словам, "сохранять совместное сосуществование, добиваться согласия, действовать умеренно, мирно, благоразумно – это то, что отмечает поведение и характер каталонцев".

"Именно поэтому важно, чтобы никто не призывал противостоять закону", — добавил политик.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости автономного сообщества от Испании. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. Конституционный суд Испании 31 октября приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.