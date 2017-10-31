"Связи со штабом нет": Трамп прокомментировал обвинения против Манафорта

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал во вторник обвинения в адрес экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, отметив, что никаких противоправных действий, согласно обвинениям, в период работы Манафорта в штабе выявлено не было.

"Лживые новости работают днем и ночью. Как сказал адвокат Пола Манафорта, "нет связей" и события, которые имели место, произошли задолго до того, как он стал частью команды", — написал Трамп в своем Twitter

Ранее стало известно, что бывшему руководителю штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег.

Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.