ФБР разрешило публикацию всех материалов по убийству Кеннеди

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ФБР разрешило обнародовать все документы по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди, сообщается в пресс-релизе бюро.

"ФБР разрешило публикацию всех ранее державшихся в тайне материалов по убийству экс-президента США Джона Кеннеди", — говорится в документе.

Они включают некоторое число отредактированных документов, связанных с людьми, которые сообщали информацию в ходе расследования и чьи жизни могут оказаться под угрозой, если их личность станет известна публике. Сейчас прилагаются усилия, чтобы сбалансировать вопрос безопасности упомянутых в документах лиц и достичь максимальной прозрачности, сообщает ФБР.

Национальные архивы распространят все оставшиеся материалы по делу Кеннеди в ближайшие несколько недель.

Ранее обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди пообещал президент США Дональд Трамп. На прошлой неделе около 3 тысяч документов об убийстве Кеннеди в 1963 году впервые были опубликованы в Соединенных Штатах, база данных из 2891 документа доступна на сайте национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.