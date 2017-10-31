Испанские власти отметили законопослушность каталонских чиновников

БАРСЕЛОНА, 31 окт — РИА Новости, Елена Шестернина. Испанское правительство после введения прямого правления в Каталонии не столкнулось с неподчинением со стороны госслужащих и сотрудников каталонских советов (министерств), заявил РИА Новости представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.

Всего решением испанского правительства были уволены 155 человек — помимо членов женералитета, также члены их аппаратов, кроме того, своих должностей лишились все главы представительств Каталонии за рубежом, все представительства, кроме представительства в Брюсселе, закрыты.

Остальные государственные чиновники остаются на своих должностях. "Мы не столкнулись ни с одним случаем, чтобы госчиновники не выполняли свой долг. Напротив, абсолютно нормальная ситуация, выполнение своих обязанностей, в соответствии с законом, конституцией и Статутом Каталонии", — сказал Мильо.

Он заверил, что "автономия и самоуправление Каталонии полностью сохраняются".

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За проголосовали 70 депутатов, при том что в законодательном органе 135 народных представителей. При этом резолюция не была опубликована ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону в бюллетенях должны публиковаться все документы для их вступления в силу.

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.