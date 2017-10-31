МВД Украины считает, что обыски у сына Авакова носят политический характер

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. МВД Украины считает обыски Национального антикоррупционного бюро у сына министра внутренних дел политическими, и не обоснованными юридически, говорится в заявление ведомства, обнародованном во вторник.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным издания, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан правоохранителями, ему изберут меру пресечения.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", — говорится в заявлении.

Глава МВД Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.