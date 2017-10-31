Испанцы и бельгийцы устроили манифестацию у здания, где выступил Пучдемон

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (330)

Сторонники и противники независимости Каталонии во время пресс-конференции Карлеса Пучдемона в Брюсселе.

Сторонники и противники независимости Каталонии во время пресс-конференции Карлеса Пучдемона в Брюсселе.

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Сторонники и противники независимой Каталонии устроили манифестацию в Брюсселе у входа в здание, где прошла пресс-конференция бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона, передает корреспондент РИА Новости.

Пучдемон и члены его правительства, отправленные в отставку, во вторник выступили перед журналистами в брюссельском пресс-клубе, расположенном напротив штаб-квартиры Совета ЕС. Когда журналисты вышли из здания, их встретили манифестанты, размахивая флагами Испании, Каталонии и брюссельской Фландрии.

Активисты с испанскими флагами выкрикивали лозунг "Испания едина!" по-испански.

"Мы пришли защитить единство Испании от сепаратистов, сторонников независимости, которые хотят сделать хорошо лишь себе, противопоставляя себя половине или больше, чем половине каталонцев и всей Испании", — сказала РИА Новости испанка Нела, проживающая в Брюсселе.

По ее словам, Пучдемон "сбежал из страны, приехал сюда вместе с бельгийскими сепаратистами, вышел через задний вход, не давая никакого сигнала Испании".

По другую сторону от входа смешались флаги Испании, Каталонии и бельгийского региона Фландрия.

"Он никакой не испанец, он фламандец, ему нечего здесь делать! Это испанское дело!", — закричал в телекамеру один из участников митинга, размахивая испанским флагом и указывая на другого участника митинга, который держал флаг Каталонии.

Активист с флагом Каталонии оказался представителем крайне правой фламандской партии Vlaams Belang ("Фламандский интерес"). "Мы фламандские сторонники за независимость, мы здесь, чтобы поддержать Каталонию, естественно. Я думаю, что во Фландрии многие питают добрые чувства к Каталонии", — сказал он РИА Новости.

Комментируя протесты испанца, он отметил, что является демократом и не испытывает трудностей, когда рядом с ним выражают противоположные мнения.