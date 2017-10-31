Испанцы и бельгийцы устроили манифестацию у здания, где выступил Пучдемон

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Сторонники и противники независимой Каталонии устроили манифестацию в Брюсселе у входа в здание, где прошла пресс-конференция бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты с испанскими флагами выкрикивали лозунг "Испания едина!" по-испански.
"Мы пришли защитить единство Испании от сепаратистов, сторонников независимости, которые хотят сделать хорошо лишь себе, противопоставляя себя половине или больше, чем половине каталонцев и всей Испании", — сказала РИА Новости испанка Нела, проживающая в Брюсселе.
По другую сторону от входа смешались флаги Испании, Каталонии и бельгийского региона Фландрия.
"Он никакой не испанец, он фламандец, ему нечего здесь делать! Это испанское дело!", — закричал в телекамеру один из участников митинга, размахивая испанским флагом и указывая на другого участника митинга, который держал флаг Каталонии.
Комментируя протесты испанца, он отметил, что является демократом и не испытывает трудностей, когда рядом с ним выражают противоположные мнения.