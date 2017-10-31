МВД Украины заявляет, что Авакова и его семью пытаются дискредитировать

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. МВД Украины заявляет, что главу ведомства Арсена Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.
"В течение всего времени работы на должности министра внутренних дел Украины в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для… оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства", — говорится в заявлении МВД.
Глава МВД Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.