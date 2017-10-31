МВД Украины заявляет, что Авакова и его семью пытаются дискредитировать

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. МВД Украины заявляет, что главу ведомства Арсена Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 года — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что сын министра внутренних дел задержан правоохранителями, ему изберут меру пресечения.

"В течение всего времени работы на должности министра внутренних дел Украины в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для… оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства", — говорится в заявлении МВД.

Глава МВД Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.