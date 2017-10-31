Каталония принимает как вызов назначенные Мадридом выборы, заявил Пучдемон

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (330)

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Выборы, которые были назначены центральным испанским правительством в Каталонии на 21 декабря, принимаются как вызов, заявил отстраненный Мадридом бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, выступая перед журналистами в Брюсселе.

"Выборы 21 декабря для нас являются вызовом, который мы принимаем", — заявил экс-глава Каталонии.

Он добавил, что своим приездом в Бельгию он "хочет показать миру серьезный дефицит демократии, который существует в правительстве Испании".

Парламент Каталонии на прошлой неделе принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.