Глава МВД Германии заявил о предотвращении серьезного теракта

БЕРЛИН, 31 окт — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что немецкие правоохранительные органы предотвратили серьезный теракт, задержав в Шверине 19-летнего сирийца.

Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что немецкая полиция задержала во вторник утром 19-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в подготовке теракта с использованием взрывчатки на территории ФРГ.

"Немецкие силы безопасности под руководством Ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции вновь предотвратили серьёзный террористический акт в Германии. Насколько мы знаем, задержание произошло в нужный момент", — заявил министр, его заявление приводится на официальной странице МВД ФРГ в Twitter.

Он поблагодарил всех причастных к задержанию сирийца. Глава МВД также отметил, что уровень террористической угрозы в стране по-прежнему остается высоким.