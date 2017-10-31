В столице Афганистана при взрыве погибли 13 человек

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате взрыва в центре Кабула, подтвердили телеканалу Tolo News в министерстве здравоохранения.

Взрыв произошел в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Гражданство погибших и раненых не уточняется, по данным источников, большинство жертв являлись работниками правительства.

Силы безопасности Афганистана оцепили район, ведется следствие.