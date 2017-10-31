Экс-спикера парламента Каталонии вызвали для дачи показаний в Верховный суд

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (327)

Спикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время подписания декларации о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. Архивное фото

Спикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время подписания декларации о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять депутатов вызваны для дачи показаний в Верховный суд Испании, пишет газета Pais.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании принял к рассмотрению иск против спикера и других руководителей парламента Каталонии, которые обвиняются в мятеже, перевороте и растратах. Помимо Форкадель, это лидер фракции "Вместе за да" Луис Короминас и парламентарии, входившие в президиум законодательного собрания.

Судья КС Пабло Льярена, которому поручено дознание, предупредил каталонских депутатов, что они являются подследственными и должны явиться в суд с адвокатами. Явка подследственных назначена на 2 и 3 ноября.

Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции, позволяющей ввести прямое управление Мадрида в Каталонии, правительство и парламент которой были распущены.