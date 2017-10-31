Экс-спикера парламента Каталонии вызвали для дачи показаний в Верховный суд

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять депутатов вызваны для дачи показаний в Верховный суд Испании, пишет газета Pais.
Судья КС Пабло Льярена, которому поручено дознание, предупредил каталонских депутатов, что они являются подследственными и должны явиться в суд с адвокатами. Явка подследственных назначена на 2 и 3 ноября.
Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции, позволяющей ввести прямое управление Мадрида в Каталонии, правительство и парламент которой были распущены.