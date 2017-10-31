Суд в Москве арестовал бывшего главу "Нафтогаза" Бакая

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы заключил под стражу экс-руководителя "Нафтогаза Украины", бывшего главу Государственного управления делами Украины Игоря Бакая по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Юлия Сузиннина.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября", — сказала она.

По его словам, дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Бакаю может грозить до 10 лет заключения.

Весной 2005 года украинские правоохранители обвинили Бакая в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества — гостиниц "Днепр" и "Украина", недвижимости национального комплекса Экспоцентр Украины в Киеве, нескольких крымских здравниц. Бакай свою причастность к преступлениям категорически отрицает. Позже стало известно, что Бакай получил гражданство РФ.

Продолжительное время украинский чиновник числился в розыске Интерпола, в связи с чем не мог покидать пределы России, опасаясь ареста. Однако в 2006 и 2007 годах украинские суды двух инстанций избавили Бакая от уголовного преследования.

Бакай возглавлял Госуправление делами с октября 2003 по декабрь 2004, в период с 1998 до 2000 год он занимал должность председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", с 1997 до 2000 — советника президента, а в 1998 году избирался в Верховную раду.