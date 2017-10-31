На Украине задержали сына министра внутренних дел Авакова

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил экс-советник министра внутренних дел страны Илья Кива.

По его словам, Александра Авакова задержали, несмотря на то, что прошедшие у него ранее обыски не дали никаких результатов. "Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение", — утверждает Кива.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Авакова в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже сам министр подтвердил информацию о следственных действиях в отношении его семьи.

Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД Украины между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда занимал пост заместителя Арсена Авакова — Прим. ред.). В СМИ предположили, что речь может идти о коррупции — МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Арсен Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.