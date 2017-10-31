СМИ сообщили о минировании здания, где проходят обыски у сына Авакова

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Полиция получила анонимное сообщение о минировании здания в Харькове, где детективы Антикоррупционного бюро проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, передает украинское агентство УНН.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в семье Авакова. По данным издания, обыски проходят у его сына Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. В НАБУ сообщили, что проводят обыски в рамках уголовного дела о возможной растрате госсредств при закупке рюкзаков министерством внутренних дел, однако фамилии фигурантов, у которых идут обыски, не называли.

"По пока не подтвержденной информации, на Мироносицкой, 22 идут обыски у сына Авакова (Александра), обыски проводит НАБУ. После распространения в СМИ информации об обысках правоохранителям поступило сообщение о минировании. Людей из здания эвакуировали. Сейчас правоохранители перекрыли улицу", — говорится в сообщении агентства.

Также украинские СМИ сообщают, что полицейские окружили здание и заблокировали внутри сотрудников НАБУ.