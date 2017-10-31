Президент Южной Осетии ратифицировал договор о сотрудничестве с ДНР

ЦХИНВАЛ, 31 окт — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ратифицировал соглашение о сотрудничестве с самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сообщила пресс-служба главы Южной Осетии.Sputnik Южная Осетия.
Парламент республики ратифицировал договор 24 октября.
Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.
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