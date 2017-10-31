Пучдемон заявил, что вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии"

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (326)

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии".

Пучдемон и несколько экс-советников женералитета прибыли в Бельгию в понедельник.

"Я решил приехать в Бельгию, а именно в Брюссель, так как это столица Европы", — сказал Пучдемон журналистам в Брюсселе.

Он пояснил, что прибыл в этот город, чтобы избежать угроз, которые он получал, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии". По словам Пучдемона, сейчас таких "гарантий" нет.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.