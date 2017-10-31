Лавров не считает противозаконными контакты штаба Трампа с экспертом РСМД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит ничего противозаконного в контактах представителя штаба президента США Дональда Трампа с экспертом РСМД Иваном Тимофеевым.
"Я не знакомился с теми обвинительными заключениями, которые были выдвинуты, но если господин Пападопулос хотел встретиться с господином Тимофеевым…я лично не знаком ни с тем, ни другим. Если эта встреча предполагалась на тему российско-американских отношений, я не знаю, что здесь может быть нелегитимного, противозаконного, противоправного", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.