Лавров не считает противозаконными контакты штаба Трампа с экспертом РСМД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит ничего противозаконного в контактах представителя штаба президента США Дональда Трампа с экспертом РСМД Иваном Тимофеевым.

Как заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова, накануне издание Buzzfeed анализировало "очередную порцию разоблачений" о том, что некий "контактный человек от МИД России" общался с "высокопоставленным представителем предвыборного штаба Трампа". Им, по данным посольства РФ в США, оказался сотрудник РСМД Иван Тимофеев.

"Я не знакомился с теми обвинительными заключениями, которые были выдвинуты, но если господин Пападопулос хотел встретиться с господином Тимофеевым…я лично не знаком ни с тем, ни другим. Если эта встреча предполагалась на тему российско-американских отношений, я не знаю, что здесь может быть нелегитимного, противозаконного, противоправного", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.