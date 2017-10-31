МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал расследовать "украинский след" в деле бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта через Украину.

"Вот, нашли украинский след в отношении господина Манафорта и его какого-то сотрудника. Украинский след, наверное, нужно расследовать через Украину. Им тоже есть, что рассказать о том, какую позицию они занимали в ходе предвыборной кампании президента США", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что бывшему руководителю штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.