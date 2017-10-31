США засекретили данные о потерях афганских вооруженных сил

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское военное командование в Афганистане решило не предавать огласке точные данные о потерях в рядах афганских вооруженных сил и состоянии военной техники по запросу правительства Афганистана, сообщила газета New York Times со ссылкой на доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).
Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Ф. Сопко высказал критику по поводу данного решения. SIGAR является ведущим надзорным органом правительства США, который контролирует расходование средств и реализацию программ помощи Афганистану. Раз в квартал комиссия публикует многостраничный доклад о положении дел в Афганистане.
"В Афганистане знают, что происходит, (радикальное движение) "Талибан" знает, что происходит, американские военные знают, что происходит. Единственные, кто не знают, что происходит, — это люди, которые платят за это", — заявил Сопко.
Как отмечает газета New York Times, ранее эта информация была засекречена лишь однажды — в 2015 году на основании того, что публикация этих сведений может поставить под угрозу жизни граждан Афганистана и США.