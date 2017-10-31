США засекретили данные о потерях афганских вооруженных сил

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское военное командование в Афганистане решило не предавать огласке точные данные о потерях в рядах афганских вооруженных сил и состоянии военной техники по запросу правительства Афганистана, сообщила газета New York Times со ссылкой на доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

В частности в документе говорится, что власти США решили не публиковать данные о количестве афганских военнослужащих и полицейских, числе раненых и погибших, состоянии оборудования.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Ф. Сопко высказал критику по поводу данного решения. SIGAR является ведущим надзорным органом правительства США, который контролирует расходование средств и реализацию программ помощи Афганистану. Раз в квартал комиссия публикует многостраничный доклад о положении дел в Афганистане.

"В Афганистане знают, что происходит, (радикальное движение) "Талибан" знает, что происходит, американские военные знают, что происходит. Единственные, кто не знают, что происходит, — это люди, которые платят за это", — заявил Сопко.

Представитель американских вооруженных сил в Афганистане Том Гресбак пояснил, что решение засекретить эту информацию было принято по запросу правительства Афганистана.

Как отмечает газета New York Times, ранее эта информация была засекречена лишь однажды — в 2015 году на основании того, что публикация этих сведений может поставить под угрозу жизни граждан Афганистана и США.