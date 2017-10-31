Омбудсмен рассказал новые подробности биографии погибшей в Китае модели

УФА, 31 окт — РИА Новости. Четырнадцатилетняя модель, погибшая в Китае, училась в Пермской гимназии дистанционно по заявлению матери, при этом допускались нарушения норм дистанционного обучения, сообщил РИА Новости представитель уполномоченного по правам ребенка Пермского края.
Он отметил, что никакого визуального контакта учителя с ребенком не было, хотя это предусмотрено нормами получения дистанционного образования.
"Проверка показала, что в заявлении директору гимназии мать не указала причину, по которой ее дочь нуждается в таком образовании. Фактически гимназия не работала с семьей. Информация о нарушениях направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Дзержинскому району Перми", — пояснил представитель омбудсмена.