Омбудсмен рассказал новые подробности биографии погибшей в Китае модели

УФА, 31 окт — РИА Новости. Четырнадцатилетняя модель, погибшая в Китае, училась в Пермской гимназии дистанционно по заявлению матери, при этом допускались нарушения норм дистанционного обучения, сообщил РИА Новости представитель уполномоченного по правам ребенка Пермского края.

"Девочка обучалась в гимназии №31 города Перми. С 1 сентября 2017 года она переведена на дистанционное обучение по заявлению матери. Ей высылались задания по электронной почте", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что никакого визуального контакта учителя с ребенком не было, хотя это предусмотрено нормами получения дистанционного образования.

"Проверка показала, что в заявлении директору гимназии мать не указала причину, по которой ее дочь нуждается в таком образовании. Фактически гимназия не работала с семьей. Информация о нарушениях направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Дзержинскому району Перми", — пояснил представитель омбудсмена.

На прошлой неделе 14-летняя российская модель из Перми скончалась в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве сообщали, что причиной смерти стал менингит, а в понедельник консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов заявил РИА Новости, что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Пермские следователи после гибели девушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.