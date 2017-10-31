Рогозин объяснил разрешение КС Молдавии изменить название языка в стране

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил разрешение Конституционного суда Молдавии изменить название государственного языка с молдавского на румынский в конституции страны: из шести судей пять — "румыны по паспорту".

Во вторник глава КС Молдавии Тудор Панцыру заявил журналистам, что суд дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

"Чему удивляться? Из шести членов Конституционного суда Молдавии пять — румыны по паспорту", — написал в своем аккаунте в Twitter Рогозин, комментируя данное заявление.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Авторами проекта выступили члены фракции ЛДПМ.

После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.