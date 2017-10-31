Пучдемон не собирается просить политическое убежище в Бельгии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон опроверг информацию о том, что прибыл в Бельгию с намерением просить политического убежища.

"Я здесь не для того, чтобы просить политического убежища", — заявил он журналистам в Брюсселе.

В понедельник после встречи с прибывшим в Брюссель Пучдемоном бельгийский адвокат Поль Бекарт в эфире телекомпании VRT объявил, что будет представлять интересы политика. Защитник отметил, что "господин Пучдемон находится в Бельгии, но не для того, чтобы запрашивать убежище", добавив, что "по этому вопросу пока ничего не решено".

Бекарт обрел широкую известность, защищая членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию.

Как отмечала радиостанция Premiere, в Испании бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть обвинен в организации восстания, за что грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии.

По данным телерадиокомпании RTL, Пучдемона готовы принять на поселение в бельгийской Фландрии, чьи националистически настроенные политики заявляли о поддержке властей Каталонии в вопросе проведения референдума о независимости 1 октября.