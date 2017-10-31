В палаточном городке у Рады организовали дежурство для охраны митингующих

Палатка с лозунгом Мы здесь до конца. До победы в центре Киева. 28 октября 2017

Палатка с лозунгом Мы здесь до конца. До победы в центре Киева. 28 октября 2017

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Обстановка в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве после приказа МВД о снятии усиленной охраны на территории вокруг парламента остается спокойной, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что распорядился снять охрану возле здания парламента.

По периметру лагеря больше нет отрядов силовиков. С двух сторон улицы Грушевского, на которой частично размещен лагерь митингующих, стоят по одной патрульной машине полиции. Металлическое ограждение, которым силовики ранее обнесли территорию палаточного городка в Мариинском парке, остается на месте. Также на прилегающей улице стоит дежурная пожарная машина.

Функции контроля за безопасностью в лагере взяли на себя его жители, они установили дежурных, которые проверяют вещи желающих пройти на территорию городка. В лагере на данный момент находятся небольшое число митингующие, они ходят по городку.