Иракскому Курдистану грозит раскол из-за отсутствия лидера, заявил эксперт

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Иракскому Курдистану грозит раскол и кризис, если Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК) не достигнут согласия, заявил РИА Новости во вторник турецкий эксперт по Курдистану Вахаб Джошкун.

В воскресенье в законодательном собрании курдской автономии было зачитано послание Масуда Барзани, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы Иракского Курдистана, истекающие 1 ноября.

"Вопрос заключается в том, сможет ли курдский регион остаться единым целым или нет. Потому что тогда возникнет проблема того, что после (прошедшего в сентябре) референдума от независимости регион вернется в такое же состояние, как был в 1996 году, так как есть угроза того, что две партии разделят регион на части так, что ПСК будет контролировать Сулейманию, Халабджу и Киркук, а ДПК – Эрбиль, Заху и Дахук", — сказал Джошкун.

Он отметил, что обе партии будут конкурировать за лидерство на следующем политическом этапе.

По его словам, после кончины лидера Патриотического союза Джаляля Талабани в октябре, партия остается без сильного лидера и находится в "глубоком кризисе".

У Демократической партии, по мнению Джошкуна, лучшие шансы сохранить политическое единство, однако, он считает маловероятным, кто-то из семьи Барзани возглавит ДПК в ближайшем будущем.

В настоящий момент родственники Барзани занимают ключевые посты в регионе. Премьер-министром автономии является его родной племянник Нечирван Барзани. Дети и другие родственники курдского лидера занимают высшие посты в службах безопасности Иракского Курдистана, а также в вооруженных формированиях пешмерга. Ряд из них к тому же являются крупнейшими бизнесменами и акционерами ряда компаний.

По мнению Джошкуна, в будущем именно Нечирван Барзани выглядит наиболее вероятной кандидатурой на пост лидера Демократической партии.

Эксперт отметил, что еще одной проблемой является постоянной перенос сроков проведения выборов нового главы региона. ДПК объявила в понедельник, что выборы президента Иракского Курдистана пройдут в июле 2018 года — одновременно с парламентскими.

"Может, мы увидим изменение режима управления Иракским Курдистаном, а,может, будет решено продолжать существующий режим в рамках проведения или не проведения выборов", — пояснил Джошкун.

По мнению эксперта, выборы президента затягиваются по двум причинам: из-за отсутствия единства внутри региона, а также из-за того, что курды слишком много надежд связывают со своими союзниками, в частности с США, у которых сейчас другие приоритеты. Как считает Джошкун, для Вашингтона сейчас важнее поддержать премьера Ирака Хайдера аль-Абади в преддверии выборов в 2018 году.