В Таиланде россиянин простил наехавшую на него на скутере китаянку

БАНГКОК, 31 окт — РИА Новости. Российский турист не стал предъявлять претензий китайской туристке, которая в понедельник случайно наехала на него в море взятым напрокат скутером jet-ski, сообщает во вторник интернет-издание Phuket News.

Инцидент произошел недалеко от берега у пляжа Патонг: девушка не справилась с управлением скутером и задела купавшегося в море россиянина. Никто из участников столкновения не получил серьезных травм, сообщает издание.

Phuket News также сообщает со слов сотрудников отдела полиции района Патонг, что во вторник расследование инцидента было закрыто, так как российский турист, который был пострадавшей стороной, не стал предъявлять претензий 29-летней китаянке, не пожелал обращаться к врачам и отказался идти в полицию на разбор происшествия.

Инциденты с водными скутерами на курортах Таиланда — не редкость. Посольство РФ в Таиланде неоднократно предупреждало российских граждан об опасности аренды скутеров jet-ski, так как в большинстве случаев они не имеют страховки, покрывающей медицинскую помощь и ремонт скутера при аварии. Когда происходят подобные инциденты, туристу в случае признания его виновным в происшествии приходится платить и за ремонт скутера и за лечение всех пострадавших.