Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда для россиян

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда россиян в страну, вплоть до введения "биометрического визового режима".

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Климкин во вторник напомнил, что ужесточение поездок заработает уже с нового года, потому что дополнительный контроль за передвижением российских граждан, по его утверждению, "позарез нужен".

"На это и направлено то, что будет введено с 1 января: и биометрические данные, и заявки на поездки (предварительные заявки о поездке в страну — ред.)… А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает… поскольку надо контролировать каждый шаг", — приводит слова министра украинское информагентство УНН

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.