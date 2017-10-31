В Киеве отметили влияние убийств на инвестиционную привлекательность страны

Полицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области

Полицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Совершаемые на территории Украины убийства ухудшают инвестиционную привлекательность страны, заявил эфире украинского "Общественного радио" министр финансов Александр Данилюк, комментируя убийство Амины Окуевой.

"Любая дестабилизация… влияет на впечатления (об Украине — ред.). Не только инвесторы, весь мир смотрит на Украину. Когда идут такие новости с Украины… это влияет отрицательно", — сказал Данилюк, слова которого приводятся на сайте радио.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

На минувшей неделе в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, последний охранял депутата Игоря Мосийчука. Пострадали четыре человека, среди которых депутат Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.