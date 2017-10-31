В Киеве отметили влияние убийств на инвестиционную привлекательность страны

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Совершаемые на территории Украины убийства ухудшают инвестиционную привлекательность страны, заявил эфире украинского "Общественного радио" министр финансов Александр Данилюк, комментируя убийство Амины Окуевой.
По данным МВД Украины, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.
Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.