Forbes составил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский певец Майкл Джексон стал первым в списке умерших звезд с самыми большими доходами, составленном журналом Forbes.

Джексон возглавил рейтинг в пятый раз подряд — его годовой доход составил 75 миллионов долларов. В прошлом году музыкант, умерший восемь лет назад, заработал 825 миллионов — больше, чем любой из живых эстрадных артистов, говорится в статье.

"Серебро" рейтинга получил скончавшийся в сентябре прошлого года гольфист Арнольд Палмер — он заработал 40 миллионов. Третьим стал художник-карикатурист Чарльз Шульц, чья серия комиксов Peanuts выходила на протяжении 50 лет, начиная с 1950 года. Его годовой доход составил 38 миллионов долларов.

Четвертую строчку в рейтинге занял Элвис Пресли, заработавший 35 миллионов долларов. Замыкает первую пятерку Боб Марли — его годовой доход составил 23 миллиона.