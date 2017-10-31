Власти Бельгии ждут от Пучдемона заявления о его намерениях

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Бельгии ждут от бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона разъяснений в связи с его пребыванием в Брюсселе, заявил во вторник вице-премьер Бельгии Крис Петерс.

"Мы должны дождаться его заявления, сохраняя хладнокровие. Ближайшие часы и дни внесут ясность", — сказал он в эфире радиостанции Radio 1.

По словам Петерса, он не хочет "ничего предвосхищать". "Но когда призывают к независимости, лучше оставаться со свои народом", — отметил вице-премьер.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен в воскресенье не исключил возможности предоставления королевством политического убежища отстраненному от должности главе правительства Каталонии и заметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в этой связи, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

В понедельник после встречи с прибывшим в Брюссель Пучдемоном бельгийский адвокат Поль Бекарт в эфире телекомпании VRT объявил, что будет представлять интересы политика. Защитник отметил, что "господин Пучдемон находится в Бельгии, но не для того, чтобы запрашивать убежище", добавив, что "по этому вопросу пока ничего не решено". Бекарт обрел широкую известность, защищая членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию.

Как отмечала радиостанция Premiere, в Испании бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть обвинен в организации восстания, за что грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии. По данным телерадиокомпании RTL, Пучдемона готовы принять на поселение в бельгийской Фландрии, чьи националистически настроенные политики заявляли о поддержке властей Каталонии в вопросе проведения референдума о независимости 1 октября.