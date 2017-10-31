В центре Таллина полицейские застрелили размахивавшего ножами мужчину

ТАЛЛИН, 31 окт — РИА Новости. Полиция во вторник утром открыла огонь на площади Свободы в центре Таллина по размахивавшему двумя ножами мужчине, который позднее скончался в больнице, сообщила пресс-служба Пыхъяской префектуры полиции.
"Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами. Полиция использовала табельное оружие, чтобы остановить его", — говорится в сообщении.
Доставленный с тяжелыми ранениями в Северо-эстонскую региональную больницу мужчина скончался. Раненых среди полицейских и прохожих нет.