В центре Таллина полицейские застрелили размахивавшего ножами мужчину

ТАЛЛИН, 31 окт — РИА Новости. Полиция во вторник утром открыла огонь на площади Свободы в центре Таллина по размахивавшему двумя ножами мужчине, который позднее скончался в больнице, сообщила пресс-служба Пыхъяской префектуры полиции.

По данным полиции, мужчина был бос и пугал ножами прохожих. Прибывшие на место стражи порядка приказали ему положить ножи на землю, но мужчина не подчинился.

"Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами. Полиция использовала табельное оружие, чтобы остановить его", — говорится в сообщении.

Доставленный с тяжелыми ранениями в Северо-эстонскую региональную больницу мужчина скончался. Раненых среди полицейских и прохожих нет.