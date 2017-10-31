Верховный суд Испании принял иск против парламента Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (323)

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. Архивное фото

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. Архивное фото

МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Верховный суд Испании принял к рассмотрению иск против спикера и других руководителей парламента Каталонии, которые обвиняются в мятеже, перевороте и растратах, сообщил РИА Новости судебный источник.

В понедельник генеральная прокуратура Испании подала иски против ключевых политиков женералитета (правительства) Каталонии, а также против депутатов из президиума парламента, в том числе спикера Карме Форкадель.

"Иск был принят в регистрационном бюро для дальнейшего производства", — сообщил собеседник агентства.

Иски против членов правительства Каталонии были поданы не в Верховный суд, а в национальную судебную палату, поскольку члены женералитета уже лишены полномочий.

Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.

Каталонский парламент, который был распущен испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения новых досрочных выборов. При этом Форкадель официально сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.