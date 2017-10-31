Верховный суд Испании принял иск против парламента Каталонии

МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Верховный суд Испании принял к рассмотрению иск против спикера и других руководителей парламента Каталонии, которые обвиняются в мятеже, перевороте и растратах, сообщил РИА Новости судебный источник.
"Иск был принят в регистрационном бюро для дальнейшего производства", — сообщил собеседник агентства.
Иски против членов правительства Каталонии были поданы не в Верховный суд, а в национальную судебную палату, поскольку члены женералитета уже лишены полномочий.
Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.
Каталонский парламент, который был распущен испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения новых досрочных выборов. При этом Форкадель официально сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.