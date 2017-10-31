СМИ: глава МВД Украины подтвердил обыски у своего сына

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил проведение обысков у своего сына, передает интернет-издание "Украинская правда".

Ранее во вторник издание сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

По данным издания, позже эту информацию подтвердил сам Аваков.

"Да, пришли к сыну с обысками", — сообщил изданию министр.

Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель Арсена Авакова). Как предположило радио "Свобода", речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Арсен Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на главу МВД заведено уголовное дело по обращению "Центра противодействия коррупции". Однако днем в генпрокуратуре заявили, что уголовное производство начато не против Арсена Авакова, а просто по делу 15-летней давности, и оно вскоре будет закрыто, поскольку информация о нарушениях не подтвердилась.