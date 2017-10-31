СМИ сообщили о задержании бывшего главы "Нафтогаза" в Москве

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Экс-руководитель НАК "Нафтогаз Украины", бывший глава Государственного управления делами Украины Игорь Бакай задержан в Москве по обвинению в мошенничестве, сообщает во вторник сайт телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1.

По данным ТВ, вместе с Бакаем задержаны его бухгалтер и помощник. Однако последних отпустили из следственного изолятора, а Бакай остался под стражей.

"По данным источников, экс-чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений от обманутых, и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов. Источники сообщают, что в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой, и постоянно занимал деньги у знакомых", — утверждает издание.

Весной 2005 года украинские правоохранители обвинили Бакая в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества — гостиниц "Днепр" и "Украина", недвижимости национального комплекса Экспоцентр Украины в Киеве, нескольких крымских здравниц. Бакай свою причастность к преступлениям категорически отрицает. Позже стало известно, что Бакай получил гражданство РФ.

Продолжительное время украинский чиновник числился в розыске Интерпола, в связи с чем не мог покидать пределы России, опасаясь ареста. Однако в 2006 и 2007 годах украинские суды двух инстанций избавили Бакая от уголовного преследования.

Бакай возглавлял Госуправление делами с октября 2003 по декабрь 2004, в период с 1998 до 2000 год он занимал должность председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", с 1997 до 2000 — советника президента, а в 1998 году избирался в Верховную раду.